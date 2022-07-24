Жители сообщают о дыме после взрывов. Скриншот из видео

Утром в воскресенье, 24 июля, в Хмельницкой области прогремели взрывы. После этого местные жители увидели столб дыма. 

О взрывах сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий. 

По его данным, в области сработали системы ПВО. Губернатор призвал жителей региона оставаться в укрытиях и пообщил позже сообщить подробности. 

Война в Украине продолжается уже 151-й день. "Страна" следит за главными новостями 24 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 150-го дня войны. На Донбассе противник подошел вплотную к Северску. Россияне нанесли удар по Одесскому торговому порту. На захваченных РФ территориях Запорожской и Херсонской областей издали "указы" о создании "избирательной комиссии" для проведения "референдума по присоединению к России". В США, отвечая на вопрос, будут ли Украине предоставлять ракеты дальностью 300 километров, ответили отрицательно. 

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, как происходит мобилизация в Украине, почему повестки раздают на улицах, кого призывают в ВСУ и за сколько "отмазывают".

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