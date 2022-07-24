В Минобороны РФ заявили, что ударом по Одесскому порту 23 июля уничтожили украинский военный корабль, склад ракет Harpoon и мощности военного производства.

Об этом сообщают российские СМИ.

"На территории судоремонтного завода высокоточными ракетами уничтожен украинский военный корабль и склад ракет Harpoon, а также выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава ВМС Украины", - говорится в заявлении.

Также Минобороны РФ публикует кадры запуска ракет по порту в Одессе.

Отметим, ранее в МИД России также официально подтвердили вчерашний удар по порту Одессы.

Между тем, в Министерстве аграрной политики Украины заявили, в порту Одессы на момент атаки ВС РФ находилось зерно для экспорта.

Также мы писали, что запущенные ВС РФ ракеты по Одессе не попали по хранилищу зерна.

Война в Украине продолжается уже 151-й день. "Страна" следит за главными новостями 24 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 150-го дня войны. На Донбассе противник подошел вплотную к Северску. Россияне нанесли удар по Одесскому торговому порту. На захваченных РФ территориях Запорожской и Херсонской областей издали "указы" о создании "избирательной комиссии" для проведения "референдума по присоединению к России". В США, отвечая на вопрос, будут ли Украине предоставлять ракеты дальностью 300 километров, ответили отрицательно.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, как происходит мобилизация в Украине, почему повестки раздают на улицах, кого призывают в ВСУ и за сколько "отмазывают".