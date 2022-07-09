Россия перебрасывает резервные силы со всей страны и собирает их вблизи Украины для будущих наступательных операций.

Об этом сообщила в субботу британская военная разведка.

Отмечается, что в последнее время стало заметно активное использование россиянами бронетранспортеров МТ-ЛБ, снятых с длительного хранения. Это техника, разработанная в 1950-е годы и предназначенная в качестве тягача для транспортировки артиллерии.

"Они имеют крайне ограниченную броню, а для защиты имеют только станковый пулемет", - отмечается в сводке.

В противоположность этому, на ранней стадии вторжения в Украину, в феврале-марте, россияне были оснащены вполне современными бронетранспортерами БМП-2 с броней толщиной до 33 мм и автоматической 30-миллиметровой пушкой с противотанковым ракетным комплексом.

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