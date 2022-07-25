В случае взятия россиян в котел под Херсоном, Россия может начать бить по украинским портам и мостам.

Об этом заявил заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь, сообщает ТСН.

По его словам, сейчас Украине нужно развернуть многослойную и комплексную систему ПВО, способную защитить порты и мосты от крылатых и баллистических ракет.

"Нужно немедленно решать вопросы по ПВО. В ситуации, когда немецкие IRIS-T SLM снова задерживаются, надо получать NASAMS и побольше. Сейчас это было бы идеально", - сказал он.

Он добавил, что ЗРК NASAMS "мобильны, очень компактные, их можно размещать в районах, где находятся инфраструктурные объекты".

Ранее сообщалось, что Украина получит две батареи NASAMS.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 152-й день. "Страна" следит за происходящим 25 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 151-го дня войны. На фронте установилось некое затишье - со вспышками штурмовых действий и обстрелов на уже давно тлеющих участках. Британская разведка считает, что российские наступательные действия по-прежнему сосредоточены на Бахмутском направлении, но наступление идет медленно. Институт изучения войны предполагает, что россияне продвигаются ближе к Северску. Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что Херсонскую область освободят к сентябрю. А в разведке Британии сообщили, что РФ заявила о расширении целей "спецоперации", готовя почву к "референдумам" на юге Украины.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.