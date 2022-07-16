США передадут Украине две батареи зенитно-ракетных комплексов NASAMS. Об этом заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью "НВ".

Ранее западные СМИ со ссылкой на источники писали, что Украине передадут две установки. Но в ВСУ уточнили эти данные.

"Нам не две штуки, а две батареи. Мы понимаем, что такое высокотехнологическое оружие имеют немногие страны мира и стоят за ним в очереди. Речь идет о двух батареях, которые имеют не только пусковые установки, а и определенные машины для зарядки, обнаружение целей и обслуживания комплексов", - сказал Игнат.

Также представитель командования уточнил, что мощности производителей ПВО и ЗРК не безграничны, поэтому не стоит рассчитывать на быстрые поставки подобного оружия в Украину.

Отметим, что в батарею входит три огневых взвода, вооруженных 54 ракетами. Все 54 ракеты могут быть выпущены в течение 12 секунд.

Война в Украине продолжается уже 143-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 142-го дня войны. В Генштабе сообщали, что бои велись в Донецкой области и все попытки наступления россиян были отбиты. К юго-западу от Донецка в районе Угледара активизировались штурмовые действия противника, которых там давно не было. Также вчера под обстрелы попали учебные заведения в Харькове, Николаеве и Днепропетровской области. Тем временем министр обороны Алексей Резников предрек контрнаступление ВСУ уже в этом году.

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