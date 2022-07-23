Сводка британской военной разведки за 23 июля констатирует, что в течение последних 48 часов идут тяжелые бои в Херсонской области, к западу от Днепра. Российские войска пытаются замедлить украинское наступление, используя артиллерийский огонь вдоль всей естественной защитной линии по реке Ингулец.

Одновременно, оказались под растущей большой угрозой линии обеспечения россиян к западу от Днепра. Обстрелы Антоновского моста, предпринятые украинской стороной, причинили ему дополнительные повреждения, хотя Россия и смогла выполнить временный ремонт. По состоянию на 22 июля 2022, мост почти наверняка был открыт для "некоторого проезда".

Британская разведка не может подтвердить утверждения Украины о том, что Россия готовится соорудить альтернативный понтонный мост через Днепр.

Российская армия уделяет первостепенное внимание своим транспортным возможностям, но сооружение понтонной переправы в нынешней ситуации - величайший риск. Если же переправа через Днепр окажется невозможной и русские войска в оккупированном Херсоне будут отрезаны, это будет значительным военным и политическим провалом для России, пишет британская разведка.

20 июля оккупационные "власти" Херсона заявили о втором обстреле Антоновского моста.

Война в Украине продолжается уже 150-й день. "Страна" следит за происходящим 23 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 149-го дня войны. На Донбассе идут бои практически позиционные с попытками продвижения РФ в районах Северска и Бахмута. В Херсонской области российские предприняли ряд контратак в районе Ингульца, который разграничивает область с Николаевской и Днепропетровской. Тем временем власти Украины анонсируют контрнаступление ВСУ на юге страны.

В Стамбуле было подписано соглашение по экспорту зерна из Украины и России и частичной деблокаде черноморских портов.

Также в пятницу на въезде в Украину изъяли украинский паспорт у главы Штаба обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана. В страну его не впускают под предлогом того, что документ аннулирован.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему украинские власти резко опустили гривну и что будет с курсом дальше.

Про бои в Херсонской области, снятие зерновой блокады, а также изъятие паспорта у Корбана рассказыывала Олеся Медведева в свежем выпуске блога "Ясно. Понятно".



