Украинские войска освободят Херсонскую область к сентябрю.

Об этом заявил советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань.

Он добавил, что удары по Антоновскому и Дарьевскому мостам, а также уничтожение складов БК, командных пунктов, техники в тылу противника - это подготовительная работа. Теперь вопрос в более мощных и точных артиллерийских ударах по линии фронта и зачистке россиян на занятых ими позициях.

"Отметим, что это первая конкретная дата по контрнаступлению и его результатам, озвученная официальными украинскими лицами.

При этом власти очень много говорят о контрнаступлении и об освобождении Херсона, создавая в обществе веру в неизбежность этого.

Аналогичный месседж адресован и Западу. Так как Украина заинтересована в том, чтоб показать в ближайшее время результат, который убедит США и Европу в том, что поставляемое оружие приносит результат, а значит его нужно еще больше, чтоб переломить ход войны. Успехи в Херсоне позволят украинской власти также "приглушить" голоса тех, кто говорит о необходимости возобновления переговоров с Россией и о выходе на некие компромиссы.

Поэтому "отменить" контрнаступление или перенести его на отдаленное будущее для украинских властей будет трудно в том числе и по политическим причинам.

Другой вопрос - даст ли Запад необходимое для этого оружие в ближайшее время (в первую очередь РСЗО), либо не захочет наращивать эскалацию в отношениях с РФ, которая вполне возможна в случае потери россиянами Херсона.

Пока же на этом участке фронте наблюдается позиционное противостояние, сопровождаемое взаимными мощными обстрелами. Обе армии вкапываются в землю.

Судя по рассказам бойцов ВСУ, ситуация там не простая", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее мы писали, что на южном направлении погиб командир 28-й бригады ВСУ полковник Виталий Гуляев.

Также "Страна" сообщала, что в подготовке деоккупации острова Змеиный украинским военным помогал британский спецназ.