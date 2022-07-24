В боях за Украину погиб командир 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени Рыцарей Зимнего похода полковник Виталий Гуляев.

Об этом пишет в Facebook бывший президент Украины Петр Порошенко.

Виталий Гуляев стал командиром 28-й бригады в сентябре 2021 года. Воевал на южном направлении.

По словам Порошенко, командир бригады готовился к контрнаступлению.

"Гуляев погиб на южном направлении, то есть на херсонско-николаевском участке фронта", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее мы писали, что польский боец ММА Томаш Валентек погиб в боях на Донбассе. В качестве добровольца он воевал на стороне ВСУ в "Интернациональном легионе".

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Война в Украине продолжается уже 151-й день. "Страна" следит за главными новостями 24 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 150-го дня войны. На Донбассе противник подошел вплотную к Северску. Россияне нанесли удар по Одесскому торговому порту. На захваченных РФ территориях Запорожской и Херсонской областей издали "указы" о создании "избирательной комиссии" для проведения "референдума по присоединению к России". В США, отвечая на вопрос, будут ли Украине предоставлять ракеты дальностью 300 километров, ответили отрицательно.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, как происходит мобилизация в Украине, почему повестки раздают на улицах, кого призывают в ВСУ и за сколько "отмазывают".