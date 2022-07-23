В боях за Украину погибли двое американцев, сражавшихся в рядах ВСУ
На востоке Украины погибли двое американских граждан, которые сражались в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Об этом заявили в Госдепартаменте, сообщает ABC news.
"Мы можем подтвердить недавнюю гибель двух граждан США на Донбассе. Мы на связи с семьями и оказываем всю возможную консульскую помощь", - сообщило ведомство.
Другие подробности пока не разглашаются.
Ранее сообщалось, что в боях погиб американец, служивший в частной военной компании.
Также мы писали, что в плену "ДНР" оказался еще один американец.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 150-й день. "Страна" следит за происходящим 23 июля в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 149-го дня войны. На Донбассе идут бои практически позиционные с попытками продвижения РФ в районах Северска и Бахмута. В Херсонской области российские предприняли ряд контратак в районе Ингульца, который разграничивает область с Николаевской и Днепропетровской. Тем временем власти Украины анонсируют контрнаступление ВСУ на юге страны.
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Также в пятницу на въезде в Украину изъяли украинский паспорт у главы Штаба обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана. В страну его не впускают под предлогом того, что документ аннулирован.
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