На востоке Украины погибли двое американских граждан, которые сражались в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом заявили в Госдепартаменте, сообщает ABC news.

"Мы можем подтвердить недавнюю гибель двух граждан США на Донбассе. Мы на связи с семьями и оказываем всю возможную консульскую помощь", - сообщило ведомство.

Другие подробности пока не разглашаются.

Ранее сообщалось, что в боях погиб американец, служивший в частной военной компании.

Также мы писали, что в плену "ДНР" оказался еще один американец.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 150-й день. "Страна" следит за происходящим 23 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 149-го дня войны. На Донбассе идут бои практически позиционные с попытками продвижения РФ в районах Северска и Бахмута. В Херсонской области российские предприняли ряд контратак в районе Ингульца, который разграничивает область с Николаевской и Днепропетровской. Тем временем власти Украины анонсируют контрнаступление ВСУ на юге страны.

В Стамбуле было подписано соглашение по экспорту зерна из Украины и России и частичной деблокаде черноморских портов.

Также в пятницу на въезде в Украину изъяли украинский паспорт у главы Штаба обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана. В страну его не впускают под предлогом того, что документ аннулирован.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему украинские власти резко опустили гривну и что будет с курсом дальше.

Про бои в Херсонской области, снятие зерновой блокады, а также изъятие паспорта у Корбана рассказыывала Олеся Медведева в свежем выпуске блога "Ясно. Понятно".



