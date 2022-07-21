С начала войны погибли 19 жителей Славянска, ранены 76, в том числе двое – сегодня, 21 июля.

Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр города Вадим Лях.

Он добавил, что ВСУ отбивают атаки россиян по всем сформировавшимся направлениям – со стороны Изюма, Богородичного и Лимана.

"Но уже 20 дней город обстреливают, ситуация напряженная. Почти два месяца нет централизованного снабжения водой в городе. Мы ее развозим жителям автотранспортом, работают скважины.

Также есть проблемы с электроэнергией, 15% жителей ее периодически не имеют, потому что после обстрелов нужно ее восстанавливать", - сказал Лях.

По его подсчетам, в городе осталось около 22 тысяч жителей.

Напомним, в Славянске после обстрелов без света остаются несколько микрорайонов: поселки Мирное и Былбасовка, улица Целинная, частично Славкурорт и Северный.

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