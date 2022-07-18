В Славянске после обстрелов без света остаются несколько микрорайонов: поселки Мирное и Былбасовка, улица Целинная, частично Славкурорт и Северный.

Об этом сообщил мэр города Вадим Лях у себя в Telegram.

"Ремонтные бригады делают все возможное, выезжая в опасные зоны для проведения работ. Но и они не всесильны. На прошлой неделе во время такого выезда пострадала машина, ранен водитель. Низкий поклон сотрудникам РЭСа и коммунальных предприятий за то, что не оставляют попыток. Жителям нужно набраться терпения", - заявил он.

Напомним, 15 июля мэр Славянска сообщил о погибшем после обстрела города и раненых.

По данным Генштаба ВСУ, войска РФ наступают в сторону Славянска, украинские военные отбили штурмы в районе Бахмута.

Тем временем война в Украине продолжается уже 145-й день. "Страна" следит за происходящим 18 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 144-го дня войны. В Генштабе сообщили, что ВСУ отбили попытку войск РФ взять Берестовое и Белогоровку и атаки противника в направлении Северска. В США предположили, что Кремль приказал силам РФ взять под контроль всю Харьковскую область, но оценили вероятность такого сценария как "чрезвычайно низкую". Представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Украина намерена наносить удары по военным целям в Крыму. А Алексей Арестович сказал, что Крымский мост станет объектом украинских атак, "как только появится техническая возможность".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как живут в Европе украинские беженцы на пятом месяце войны.