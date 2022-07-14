Еще один гражданин США попал в плен "ДНР". 35-летний Суеди Мурекези был задержан в прошлом месяце в оккупированном Херсоне, где до этого он проживал более двух лет.

Об этом сообщил его брат, пишет The Guardian.

О том, что Суеди Мурекези находится в Донецке, стало известно 7 июля, когда ему удалось связаться с братом. До этого от него не было известий в течение месяца.

Он пропал в начале июня в Херсоне, когда уехал по делам на машине. Спустя некоторое время его друзья заметили видео с Мурекези в пророссийских телеграм-каналах. На ролике он находится в темной комнате, и его заставляют повторять по-русски "Слава русской армии".

Мурекези рассказал, что находится в той же тюрьме, что и Александр Дрюке и Энди Хьюн, два американца, захваченных в плен в прошлом месяце.

Друзья и семья Мурекези говорят, что в отличие от Дрюке и Хьюна он не участвовал ни в каких боевых действиях в Украине и переехал в страну около четырех лет назад, а в 2020 году поселился в Херсоне.

По телефону Мурекези сказал своему брату, что его ложно обвинили в участии в проукраинских протестах.

Представитель Госдепартамента США заявил, что "знает о сообщениях" о задержании Мурекези, но отказался от дальнейших комментариев, сославшись на "соображения конфиденциальности".

Ранее сообщалось, что США готовятся к переговорам с Россией об освобождении своих граждан Александера Дрюка и Энди Уинха, попавших в плен под Харьковом.

Тем временем в "ДНР" заявили, что подготовили место для исполнения смертного приговора для пленных иностранцев.

Война в Украине продолжается уже 141-й день. "Страна" следит за главными новостями 14 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 140-го дня войны. Разведка Британии сообщила, что основными целями РФ на Донбассе сейчас остаются Славянск и Краматорск. На юге противник пытался сорвать перегруппировку ВСУ и начал массированные обстрелы их позиций. Украина из установки Himars нанесла удар по складу с боеприпасами и ПВО в Луганске. В Стамбуле начались переговоры Турции, Украины, РФ и ООН по поводу зерна. КНДР признала "ЛДНР", Украина в ответ разорвала с ней дипломатические отношения.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.