"Исполнительная служба ДНР" подготовила место для приведения в исполнение смертного приговора для пленных иностранцев, воевавших на стороне ВСУ.

Об этом заявил "глава ДНР" Денис Пушилин.

Ранее Пушилин анонсировал расстрел "приговоренных" в "ДНР" к смертной казни британцев, если их "апелляцию" отклонят.

Он также заявил, что у пленных есть пара недель на обжалование смертной казни, потом "минюст ДНР примет дальнейшее решение".

Позже адвокат "осужденных" в Донецке к расстрелу британцев и марокканца, воевавших за ВСУ, заявила о подаче апелляции, а если ее не удовлетворят - то прошения о "помиловании".

Также недавно в "ДНР" сняли мораторий на исполнение смертных приговоров.

Война в Украине продолжается уже 140-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 139-го дня войны. Бои продолжались в районе Славянска и восточнее Северска. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что россияне на Донбассе пытаются создать два основных "котла" - в районах Северска и Бахмута. Войска РФ продолжили обстреливать Николаев, Харьков и другие города. Британское издание Daily Mail вышло с материалом о том, как в Украине начали массово раздавать повестки в армию.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что происходит с мировой экономикой и как грядущий кризис может сказаться на ситуации в Украине.