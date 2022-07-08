Иностранные добровольцы не видели ничего подобного войне в Украине, поэтому многие вернулись - NYT
Иностранные добровольцы, которые прошли Ирак и Афганистан, не видели там ничего подобного тому, что происходит сейчас в Украине.
Об этом пишет пишет The New York Times.
В тех войнах британские и американские военные могли рассчитывать на возможность запросить авиаудары и другую важную поддержку.
Но в Украине украинские военные и иностранные добровольцы вынуждены "сражаться с более крупными и лучше вооруженными российскими силами вторжения без элементарных вещей, таких как постоянное питание и даже некоторые инструменты современной войны, которые могли бы помочь уровнять шансы".
По заявлениям добровольцев, такое положение вещей вынудило многих иностранцев вернуться, но оставшиеся нашли себе место и оказываются полезны украинской армии, будучи востребованными на позициях военных медиков.
Среди его бойцов сейчас больше всего граждан США и Британии, пишет The New York Times со ссылкой на данные пресс-секретаря Украинского иностранного легиона Дэмиэна Магру.
Как сообщает New York Times, иностранцы помогают украинским военным преодолеть проблемы, оставшиеся со времен СССР - слабую координацию и обмен информацией между подразделениями, и недостаток полномочий у сержантского корпуса.
Как заявляют в иностранном легионе, сейчас туда попадают только бойцы с боевым опытом, подходящие по психологическим критериям и не имеющие экстремистских убеждений.
Но те, кто не попадают в иностранный легион, могут рассчитывать на участие в добровольческих формированиях.
"Двое новобранцев на передовой рассказали о встречах на конспиративных квартирах с американскими и скандинавскими членами организации сторонников превосходства белой расы "Арийское Братство", которые пытались самостоятельно попасть на фронт", - пишет New York Times.
Ранее Владимир Путин заявил, что "Мы всерьёз ещё и не начинали ничего в Украине".
А глава Северодонецкой администрации говорил, что враг превосходит украинскую армию по количеству тяжелого вооружения.
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