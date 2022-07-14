В Киеве рядом с урочищем Бабий Яр создадут военное кладбище и места почетных захоронений защитников Украины, погибших на войне против России.

Соответствующее решение принял Киевсовет, пишет мэр Виталий Кличко.

Для этого депутаты дали разрешение на разработку проекта землеустройства для военного кладбища вдоль улицы Елены Телиги в Шевченковском районе столицы.

"Украина переживает сегодня великую трагедию и проходит через большие испытания – наши воины, патриоты, герои украинской нации, гибнут за свободу и независимость нашего государства. И наша обязанность - почтить их подвиг и память о героях", - сказал Кличко.

В июне сообщалось, что после вторжения РФ в Украину только на Днепропетровщине похоронили более 700 украинских солдат.

При этом в Минобороны засекретили данные о потерях ВСУ, чтобы этим не пользовался враг.

Война в Украине продолжается уже 141-й день. "Страна" следит за главными новостями 14 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 140-го дня войны. Разведка Британии сообщила, что основными целями РФ на Донбассе сейчас остаются Славянск и Краматорск. На юге противник пытался сорвать перегруппировку ВСУ и начал массированные обстрелы их позиций. Украина из установки Himars нанесла удар по складу с боеприпасами и ПВО в Луганске. В Стамбуле начались переговоры Турции, Украины, РФ и ООН по поводу зерна. КНДР признала "ЛДНР", Украина в ответ разорвала с ней дипломатические отношения.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.