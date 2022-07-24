В подготовке возвращения острова Змеиный украинцам помогал британский спецназ, которые использовал свой опыт и технику, в том числе и подводные аппараты в стиле Джеймса Бонда.

Об этом пишет газета The Sun.

Представители Особой лодочной службы ВМС Великобритании ездили в Украину, чтобы обучить бойцов украинского 73-го морского центра специального назначения обращению с британской техникой.

Речь идет о подводных буксировщиках, с помощью которых украинские боевые пловцы исследовали прибрежную зону Змеиного на наличие мин, прежде чем дать команду к атаке основным силам.

Напомним, 7 июля украинские военные высадились на острове Змеиный и установили там государственный флаг.

Также "Страна" сообщала, что ВСУ во время разминирования Змеиного нашли технику врага и эвакуировали прожившего месяцы в оккупации кота.

Война в Украине продолжается уже 151-й день. "Страна" следит за главными новостями 24 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 150-го дня войны. На Донбассе противник подошел вплотную к Северску. Россияне нанесли удар по Одесскому торговому порту. На захваченных РФ территориях Запорожской и Херсонской областей издали "указы" о создании "избирательной комиссии" для проведения "референдума по присоединению к России". В США, отвечая на вопрос, будут ли Украине предоставлять ракеты дальностью 300 километров, ответили отрицательно.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, как происходит мобилизация в Украине, почему повестки раздают на улицах, кого призывают в ВСУ и за сколько "отмазывают".