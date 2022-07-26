Главврач Херсонской детской областной больницы Виктор Бурдовицин получил повестку про вызов к следователю в Кривом Роге 27-29 июля. Его подозревают в госизмене.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора в Телеграм.

Следствие считает, что Бурдовицин добровольно сотрудничал с российскими военными, передавал им медицинские карточки работников ГУ полиции в Херсонской области. Полученные данные, в свою очередь, позволили российским военным совершать обыски по адресам полицейских.

Также он агитировал коллектив медучреждения в пользу РФ, принимал участие в создании пропагандистского видеоконтента.

По данным следствия, он запретил эвакуацию онкобольных детей во Львов и в "Охматдет", предлагая вывезти их только в сторону Крыма и России.

"По данным следствия, в начале марта подозреваемый, исполняющий обязанности директора заведения здравоохранения, добровольно согласился на сотрудничество с сотрудниками спецслужб РФ и представителями оккупационных властей страны-агрессора", - говорится в сообщении.

Заместителю гендиректора сообщили о подозрении в госизмене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Санкция статьи в условиях военного времени предусматривает лишение свободы на срок 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, депутату Алексею Ковалеву из Херсона сообщили о подозрении в госизмене. Он заявлял, что в Херсон "Россия пришла навсегда".

Также "Страна" публиковала подробности дела о госизмене экс-главы крымской СБУ Олега Кулинича.

Тем временем война в Украине продолжается уже 153-й день. "Страна" следит за происходящим 26 июля в обновляемом материале.

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