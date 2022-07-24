Глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко предлагает местным жителям за 100 долларов задерживать подозрительных лиц, которые "работают на оккупантов".

Об этом Евтушенко сообщил в Telegram-канале.

Чтобы получить деньги, людям предлагают провести гражданское задержание подозрительных лиц, вызвать полицию и передать ей задержанного. Также правоохранителям нужно передать информацию о таких лицах (либо написать Евтушенко в Facebook).

Если информация о противоправной деятельности подозреваемого подтвердится, то обратившийся в полицию человек получит сумму, эквивалентную 100 долларам на день задержания. Евтушенко предупреждает, что к задержанным нельзя применять спецсредства и оружие, за исключением самообороны.

Таким образом в Никопольской РВА хотят ловить операторов квадрокоптеров, людей, рисующих непонятные знаки на зданиях, элементах инфраструктуры, людей, производящих съемку населенного пункта, а также тех, кто запускает сигнальные ракеты, фейерверки и т.д.

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