Власти Никопольского района предлагают местным жителям за 100 долларов задерживать "пособников оккупантов"
Глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко предлагает местным жителям за 100 долларов задерживать подозрительных лиц, которые "работают на оккупантов".
Об этом Евтушенко сообщил в Telegram-канале.
Чтобы получить деньги, людям предлагают провести гражданское задержание подозрительных лиц, вызвать полицию и передать ей задержанного. Также правоохранителям нужно передать информацию о таких лицах (либо написать Евтушенко в Facebook).
Если информация о противоправной деятельности подозреваемого подтвердится, то обратившийся в полицию человек получит сумму, эквивалентную 100 долларам на день задержания. Евтушенко предупреждает, что к задержанным нельзя применять спецсредства и оружие, за исключением самообороны.
Таким образом в Никопольской РВА хотят ловить операторов квадрокоптеров, людей, рисующих непонятные знаки на зданиях, элементах инфраструктуры, людей, производящих съемку населенного пункта, а также тех, кто запускает сигнальные ракеты, фейерверки и т.д.
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