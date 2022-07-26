Анализируем 153-й день войны.

Ситуация на фронте 26 июля

Основные события на фронте сегодня развивались вокруг Бахмута. Утром Генштаб сообщал о боях за Покровское - село, примыкающее с юга к Соледару (на восток от Бахмута). Вечером ВСУ добавили, что в населенном пункте действует штурмовая группа.

Противник уже говорит о захвате Покровского, которое раньше контролировал только в южной части. Сообщается, что там штурмовала ЧВК "Вагнера". Украинских подтверждений этому нет.

К югу от Бахмута, на Углегорской ТЭС у россиян вчера был "частичный успех". Но в утренней сводке говорится только об авиаударе по району станции.

Российские же источники сегодня заявили, что отряды "Вагнера" и силы "ЛНР" полностью взяли под контроль Углегорскую ТЭС. Оттуда публикуют видео и фото - и с проходной предприятия, и из его производственных помещений.

Эта информация также пока не имеет украинских подтверждений. В вечерней сводке Генштаба вечером Углегорская электростанция вообще не упоминается.

Американский "Институт изучения войны" со ссылкой на данные "ЛНР" сообщает, что идет продвижение противника и в Новолуганском рядом с ТЭС (хотя поселок по-прежнему, пускай и частично, удерживают ВСУ).

Генштаб вечером добавил, что в Новолуганском также действуют штурмовые группы противника.

Все это "может свидетельствовать о контролируемом отходе украинских войск от станции". Судя по всему, отход идет в деревню Семигорье, пишет Институт.

Углегорская ТЭС (входит в госкомпанию "Центрэнерго") - крупнейшая тепловая электростанция в Украине.

За нее шли бои с конца мая (после того, как украинские войска ушли из Светлодарска).

Еще идут бои за населенный пункт Новолуганское около ТЭС. Очевидно, что россияне пытается захватить и его, окончательно выдавив украинские силы с позиций к юго-востоку от Бахмута. И затем оттуда начать наступление на Бахмут с еще одного направления. Сейчас армия РФ к нему подходит с востока (через Покровское) и пытается подойти к севера - перерезав дорогу из Бахмута на Северск.

На остальных участках бои идут там же, где и обычно. Вечерняя сводка Генштаба ВСУ сообщает о боях в районе Богородичного к северу от Славянска (россияне утверждают, что уже контролируют этот населенный пункт). Под Северском воюют за Верхнекаменское и Ивано-Дарьевку.

В "ДНР" сегодня заявили, что ожидают захвата всей территории Донецкой области до конца августа. "Мое убеждение, что до конца августа территория "ДНР" будет освобождена полностью", - сказал "замглавы министерства информации" Даниил Безсонов.

Напомним, по разным данным РФ планирует как раз в сентябре провести "референдум" на всей захваченной территории - о ее вхождении в состав Российской Федерации. И в последние дни информации о подготовке такого голосования все больше. Как с российской стороны, так и с украинской (разведка публикуют документы о подготовке к проведению "референдума", которая уже фактически началась).

Впрочем, пока непонятно, осуществимы планы до осени захватить всю Донецкую область. 3 июля министр обороны РФ Шойгу объявил об "освобождении ЛНР". Прошло с тех пор более трех недель, но за это время российские войска не показали каких-либо ощутимых продвижений.

До конца лета осталось же чуть более месяца. И за это короткое время россиянам нужно будет захватить до десятка населенных пунктов, имеющих статус города. Что, при нынешних темпах продвижения российских войск, выглядит почти неосуществимой задачей.

То есть, либо "референдум" в начале осени не проведут и сдвинут его на более поздний срок - либо же будут проводить его при любом раскладе, стремясь включить захваченные территории на тот момент в свой состав. Повысив таким образом ставки для Украины и Запада при отвоевании этих регионов.

Сорвать этот сценарий может и контрнаступление Украины, которое она, судя по заявлениям властей, активно подготавливает на юге. А возможно и не только на юге.

При этом сроки на выполнение задачи по освобождению территорий называют точно такие же сжатые как и "ДНР" - 3-6 недель (это как раз до конца августа-начала сентября).

По крайней мере, как утверждают недавно посещавший Киев конгрессмен Адам Смит, именно про 3-6 недель на освобождение захваченных регионов ему заявил заявил при встрече лично Зеленский.

"Зимние месяцы быстро приближаются. Более низкие температуры и суровые условия замедлят боевые действия до изматывающей войны на истощение, которая в основном приносит пользу России. Больше поддержки сейчас - до того, как силы Владимира Путина зафиксируют свои успехи - гораздо предпочтительнее, чем помощь позже", – пересказал Смит логику Зеленского - почему он говорит о 3-6 неделях.

Впрочем, сомнения в том, что заявленные задачи осуществимы в столь сжатые сроки существуют и на Западе о них говорят.

"Херсон - следующая Фаллуджа"

Украинское контрнаступление на Херсон "потребует огромных ресурсов и может привести к тяжелым потерям", пишет New York Times в своем аналитическом материале. Издание сообщает, что "украинские войска готовятся к одному из самых амбициозных и значительных действий войны: взятию Херсона".

Губернатор Дмитрий Бутрий заявил, что ВСУ к настоящему времени освободили 44 населенных вдоль границы Херсонской области, что составляет около 15 процентов ее территории. В то же время на Западе необходимость более масштабных контратак вызывает споры.

Для контрнаступления потребуется огромное количество войск и гораздо больше систем наступательного вооружения, чем Украина имеет в настоящее время. В целом Украина расходует от 6000 до 8000 снарядов в день. При активном наступлении на Херсон их потребовалось бы в три-четыре раза больше.

Штурм же самого Херсона может повлечь за собой ожесточенные городские бои с огромными потерями в солдатах и технике. "Мы смотрим на Херсон так, как будто это следующая Фаллуджа", - сказал газете Майкл Мальдонадо, бывший морской пехотинец из Канзаса, который воюет в 28-й бригаде на западной границе Херсонской области.

Фаллуджа - город в Ираке, который США в 2004 году штурмовали почти два месяца, понеся много потерь. После чего это место называли "кладбищем американцев".

При этом украинские войска у границ Херсонской области готовы идти в атаку, как они сами заявили журналисту New York Times.

"Страна" тоже пообщалась о ситуации на фронте с одним из офицеров ВСУ, подразделение которого держит позиции между Николаевом и Херсоном.

"Русские сосредоточили конкретно на нашем участке фронта силы, значительно превосходящие наши. Как по численности личного состава, так и, особенно, по количеству артиллерийских стволов, танков и прочего добра.

Более того – на некоторых участках наши войска отступили назад. На небольшую дистанцию – до 10 километров. На штабном языке это называется "выравниванием фронта".

Каждый день наши позиции под непрерывным обстрелом, бывают дни, когда нет возможности на поверхность выбраться. Сидим в подвалах и блиндажах сутками напролет, настолько плотно прилетает.

Русские стреляют не очень точно, иногда прилеты идут "рандомно" - просто по площадям лупят. Но от этого не легче – потери все равно есть у нас. И серьезные. Примерно от пяти до десяти "двухсотых и трехсотых" в нашем подразделении каждый день, в разных пропорциях. В зависимости от того, куда прилетело", - сообщил нам военный.

То есть ситуация неоднозначная (детально мы ее разбирали здесь). И на данный момент, если формируется ударная группировка ВСУ, ее должны активно снабжать оружием - прежде всего артиллерией.

Сегодня стало известно, что Германия передала Украине обещанные реактивные системы залпового огня MARS-II плюс три дополнительных самоходных гаубицы Panzerhaubitze 2000, сообщила глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт.

Mars II – реактивная система залпового огня, являющаяся лицензионной копией американской M270, которая уже воюет в Украине. M270 - "мама" "Хаймарса", на ее основе он сконструирован.

Также в командовании Воздушных сил ВСУ сегодня намекнули о грядущих поставках западных военных самолетов. Спикера ВВС Юрия Игната попросили прокомментировать сообщение о том, что США выделили 100 миллионов долларов на подготовку украинских пилотов в 2023 году.

Он на это заявил, что выделение средств на подготовку указывает на то, что Украина получит технику. Но подробности о типе и количестве самолетов не стал разглашать.

Но понятно, что 2023-й год - это не то время, когда Украина хотела бы отбить у россиян Херсонскую область. Тем более, к тому времени и Киев, и европейские столицы могут войдут в мощнейший экономический кризис.

Война и экономика

Цена газа в Европе впервые с марта превысила две тысячи долларов - на фоне сокращение Газпромом поставок через "Северный поток".

Формально россияне их сокращают из-за проблем с технической документацией на турбину "Сименс". Но фактически - и это уже дают полунамеками понять российские представители от Марии Захаровой до Дмитрия Медведева - связано это с военными поставками Украине.

Как мы уже видели, военный экспорт постепенно наращивает Германия, которая первой и страдает от перебоев с поставками российского газа.

Но и остальной Евросоюз уже готовится к тяжелой зиме. Сегодня министры энергетики стран ЕС утвердили чрезвычайный план по сокращению потребления газа. Он предполагает урезание для каждой страны на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.

Кроме того, туда заложены меры экономии в случае "широкомасштабного дефицита газовых поставок". Впрочем, в согласованном проекте документа такие меры были ослаблены и увеличено число исключений - например, для государств, не подключенным к трубопроводам либо не имеющих смычки с общеевропейской энергосистемой (как Прибалтика).

Также исключения предусмотрены для государств, которые "сильно зависят от газа как сырья для важнейших отраслей промышленности". Эти правки внесли после того, как ряд европейских стран отказались урезать потребление в тех объемах, которые изначально предлагала Еврокомиссия.

Да и не факт пока, что план введут в действие. Есть уговор, что он активируется решением всех стран Евросоюза, а не Еврокомиссией. Это позволит государствам, уже заявившим, что урезание на 15% "положит" их экономику, проголосовать против. Среди них - Франция, Италия, Польша, Венгрия, Португалия.

Германия, чья экономика больше других пострадает от "газовых санкций" Путина, уже находится на грани рецессии (экономического спада). В стране упал один из важнейших экономических барометров - индекс делового климата, который рассчитывается Институтом экономических исследований ifo.

В июле он снизился до 88,6 пункта - по сравнению с 92,2 пункта в июне. И это самый низкий показатель с июня 2020 года, когда бушевала пандемия.

Давление на экономику оказывают высокие цены на энергоносители и надвигающаяся нехватка газа. Ухудшение настроений фиксируется в промышленном секторе, сфере услуг, торговле, строительной отрасли. Из чего ifo делает вывод о надвигающейся рецессии.

Очевидно, что все это - следствие войны и масштабных санкций, введенных Евросоюзом. Французская газета Le Monde со ссылкой на неназванного дипломата пишет, что ЕС "подошёл к концу" по введению ограничительных мер против РФ.

Седьмой пакет санкций, по данным издания, не предполагает никаких серьезных мер, а призван лишь привести политику блока в соответствие с позицией его союзников. По словам источника издания, государства ЕС не хотят отказываться от российского газа, т.к. такие меры вызывают обратное влияние на Европу.

Но, похоже, "отказ" произойдет со стороны Москвы. И повлияет он не только на Евросоюз. Кабмин Украины решил обратиться к США о предоставлении "газового ленд-лиза" для стабильного прохождения отопительного сезона. Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль.

По его словам, предстоящая зима будет самой сложной для Украины. Поэтому, необходимо искать "все возможные инструменты, чтобы быть готовыми к любым сценариям". Также правительство уполномочило "Нафтогаз" снова попросить двухлетней отсрочки у иностранных кредиторов (в удовлетворении первой такой просьбы украинской компании было отказано).

Но есть и более опасные перспективы. На фоне роста военных расходов финансовые ресурсы Украины могут закончиться "уже этой осенью", пишет Financial Times. По прогнозу инвестиционного директора британской управляющей компании Abrdn, исчерпание ресурсов "обернется катастрофой".

"Если они сожгут свои резервы, им придется решить, платить ли им солдатам или медсестрам. У них будут проблемы с управлением школами и больницами", - заявил он.

Поддержка из-за рубежа идет недостаточно быстро, из обещанных иностранными правительствами и фондами 38 млрд предоставлены лишь 12,7 млрд.

"Нужно что-то делать внутри страны - либо повышать налоги, либо сокращать расходы, которые не являются критическими. Все думали, что война скоро закончится. Но на это уйдут месяцы, если не годы", - сказал изданию профессор экономики Калифорнийского университета в Беркли Юрий Городниченко.