Украина в течение трех-шести недель должна вернуть захваченные Россией территории, потом это будет сложнее сделать. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский делегации Конгресса США, сообщает Politico.

По мнению президента Украины, нынешний период решающий, поскольку дальше будет приближаться зима, во время которой сложнее вести войну.

Об этом изданию Politico рассказал руководитель комитета Палаты представителей Конгресса США по вооруженным силам Адам Смит, входивший в делегацию.

"Зимние месяцы быстро приближаются. Более низкие температуры и суровые условия замедлят боевые действия до изматывающей войны на истощение, которая в основном приносит пользу России. Больше поддержки сейчас - до того, как силы Владимира Путина зафиксируют свои успехи - гораздо предпочтительнее, чем помощь позже", – сказал он.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк опубликовал план специальной военной контроперации Украины, которая включает 5 пунктов.

По данным ВВС, после освобождения Змеиного Украина намерена увеличить экспорт зерна на 500 тысяч тонн в месяц.

Тем временем война в Украине продолжается уже 153-й день. "Страна" следит за происходящим 26 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 152-го дня войны. На Донбассе российские войска продолжали бои за прорыв к Северску и Бахмуту и штурм одной из крупнейших в Украине Углегорской ТЭС. "Власти" захваченных РФ районов Запорожской области заявили о планах провести "референдум" о присоединении к РФ в первой половине сентября. В Украину продолжало поступать все больше западной техники, которая может сыграть свою роль при контрнаступлении. Вчера Киев получил от Германии первые три зенитные самоходные установки Gepard, а Офис президента сообщил, что Польша передала Украине партию танков PT-91 Twardy.

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