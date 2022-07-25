Украина получит дополнительные установки HIMARS. Фото: Wikimedia

Министерство обороны США выпустило сообщение о начале отправки в Украину оружия из недавно объявленного пакета помощи.

Он включает в себя дополнительные системы HIMARS, боеприпасы и более 500 беспилотных авиационных комплексов Phoenix Ghost.

Как сообщает сайт Пентагона, этот пакет включает в себя военную технику на сумму около 175 млн долларов, изъятую из существующих военных запасов США по распоряжению президента, и технику на 95 млн долларов из Инициативы содействия безопасности Украины или фонда USAI.

В последний пакет от Байдена включены четыре дополнительные системы HIMARS, четыре командно-штабные машины, дополнительное противотанковое вооружение, запчасти и прочее снаряжение, а также 36 000 патронов калибра 105 мм.

В рамках расходов USAI Пентагон отправит в Украину до 580 дополнительных тактических беспилотных авиационных комплексов Phoenix Ghost. В рамках USAI эти системы будут закуплены у производителей, чтобы затем их можно было поставить украинским военным.

США начали отправку оружия в Украину

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