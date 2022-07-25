Позволит ослеплять врага. Украина получит противорадарные ракеты, которых раньше не было на вооружении ВСУ
Глава Минобороны Алексей Резников сообщил, что Украина получит от партнеров противорадарные ракеты, которых раньше не было на вооружении ВСУ.
Об этом он сказал в эфире телемарафона.
"Объявлен пакет, если я не ошибаюсь, на 270 млн долларов с подписью президента США о том, что мы получим дополнительно еще четыре HIMARS, мы получим специальные противорадарные ракеты, которых раньше у нас было. Это позволит нам с вами эффективно разрушать врага, его систему радаров, ослеплять по сути врага, что даст нам возможность потом получить преимущество для контрнаступления", - сказал министр.
Напомним, что также сегодня Алексей Резников заявил, что Украина получила от Германии первые три зенитные самоходные установки Gepard и несколько тысяч боеприпасов к ним.
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