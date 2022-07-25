Глава Минобороны Алексей Резников сообщил, что Украина получит от партнеров противорадарные ракеты, которых раньше не было на вооружении ВСУ.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Объявлен пакет, если я не ошибаюсь, на 270 млн долларов с подписью президента США о том, что мы получим дополнительно еще четыре HIMARS, мы получим специальные противорадарные ракеты, которых раньше у нас было. Это позволит нам с вами эффективно разрушать врага, его систему радаров, ослеплять по сути врага, что даст нам возможность потом получить преимущество для контрнаступления", - сказал министр.

Напомним, что также сегодня Алексей Резников заявил, что Украина получила от Германии первые три зенитные самоходные установки Gepard и несколько тысяч боеприпасов к ним.

Война в Украине продолжается уже 152-й день. "Страна" следит за происходящим 25 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 151-го дня войны. На фронте установилось некое затишье - со вспышками штурмовых действий и обстрелов на уже давно тлеющих участках. Британская разведка считает, что российские наступательные действия по-прежнему сосредоточены на Бахмутском направлении, но наступление идет медленно. Институт изучения войны предполагает, что россияне продвигаются ближе к Северску. Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что Херсонскую область освободят к сентябрю. А в разведке Британии сообщили, что РФ заявила о расширении целей "спецоперации", готовя почву к "референдумам" на юге Украины.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.