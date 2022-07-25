Польша передала Украине партию танков PT-91 Twardy. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.



Точное количество танков, боеприпасов и деталей не сообщается.

"Дефицит более чем в 200 танков Т-72 и определенного количества танков PT-91 будет покрыт полностью, даже с избытком, потому что это танки гораздо более высокого, более качественного уровня", - прокомментировал передачу пресс-секретарь Минобороны Польши Кшиштоф Платек.

Танк PT-91 Twardy ("Твердый") - польский основной боевой танк. Является модернизацией лицензионного варианта советского танка Т-72М1, который получил новую систему управления огнем и усиленное бронирование.

Напомним, что ранее в Германии заявили, что поставят Украине 20 танков Leopard, но в следующем году.

Также мы писали, что Британия предоставит Украине десятки артиллерийских орудий и более 1,6 тысячи единиц противотанкового оружия.

При этом экс-замначальника Генштаба Игорь Романенко сказал журналистам, что Украина еще не получила необходимого для контрнаступления объема западного оружия.

По его мнению, чтобы уравновесить мощь противника, необходимо около 2000 боевых бронированных машин, до 1000 гаубиц, 1000 дронов-камикадзе, 500 танков, 300 систем залпового огня.