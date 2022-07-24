Массированной военной помощи, позволяющий проводить контрнаступления, Украина от западных партнеров пока не получила.

Это отметил бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-полковник Игорь Романенко в интервью изданию Obozrevatel.

"Это можно назвать помощью столовыми ложками, но не больше. Массированной помощи пока нет. С такой помощью в лучшем случае мы сможем выполнить задачи оборонной операции, остановить противника. Но чтобы проводить контрнаступательные операции хотя бы по Херсону, нужно гораздо больше. А вообще на стратегическую операцию по освобождению территории страны необходимо около 2000 боевых бронированных машин, до 1000 гаубиц, 1000 дронов-камикадзе, 500 танков, 300 систем залпового огня", - сказал Романенко.

По его словам, такие силы нужны, чтобы уравновесить мощь противника.

"Сейчас, по оценкам наших и зарубежных экспертов, вооруженные силы РФ имеют 2500 боевых бронированных машин, а мы задаем вопрос хотя бы о 2000. У них до 1500 танков, а мы просим хотя бы 500 современных танков", - говорит Романенко.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что для остановки войск России нужны около 50 HIMARS и сотня для контрнаступления Украины.

А глава МИД ФРГ Бербок назвала причину задержки поставок оружия в Украину.

Война в Украине продолжается уже 151-й день. "Страна" следит за главными новостями 24 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 150-го дня войны. На Донбассе противник подошел вплотную к Северску. Россияне нанесли удар по Одесскому торговому порту. На захваченных РФ территориях Запорожской и Херсонской областей издали "указы" о создании "избирательной комиссии" для проведения "референдума по присоединению к России". В США, отвечая на вопрос, будут ли Украине предоставлять ракеты дальностью 300 километров, ответили отрицательно.

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