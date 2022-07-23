Обещанное немецким правительством оружие для Украины задерживается. Среди данных поставок есть и ЗРК Iris-T SLM, передает Die Weit.

По информации журналистов из правительственных кругов в Киеве, заявка на покупку

11 комплексов Iris-T SLM была подана еще в начале июля, получив положительный ответ от Министерства экономики Берлина.

Однако за прошедшие три недели никаких других решений принято не было. Совет, который собирается в закрытом режиме и в который входят девять министров, все время либо не соглашался, либо соглашался с неохотой на поставки вооружения.

Уточним, что одна система Iris-T стоит около 140 миллионов евро, а за одиннадцать единиц нужно будет заплатить 1,5 миллиарда евро. Украина хочет закупать оружие напрямую у оружейной компании Diehl Defense.

В начале июня канцлер Олаф Шольц пообещал Украине поставку такого оружия в "ближайшие недели". Между тем, по информации из Киева, поставка ожидается только к концу года.

Война в Украине продолжается уже 150-й день. "Страна" следит за происходящим 23 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 149-го дня войны. На Донбассе идут бои практически позиционные с попытками продвижения РФ в районах Северска и Бахмута. В Херсонской области российские войска предприняли ряд контратак в районе Ингульца, который разграничивает область с Николаевской и Днепропетровской. Тем временем власти Украины анонсируют контрнаступление ВСУ на юге страны.

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Также в пятницу на въезде в Украину изъяли украинский паспорт у главы Штаба обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана. В страну его не впускают под предлогом того, что документ аннулирован.

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