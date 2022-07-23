Европол выпустил официальное заявление по поводу нашумевшей публикации "Шпигеля" о том, что европейская полиция расследует случае контрабанды оружия из Украины.

Заявление сделано в обтекаемых формулировках. Там говорится о сотрудничестве с Украиной, но при этом нет опровержений того, что контрабанда может иметь место.

"Европол тесно сотрудничает с украинскими официальными лицами, чтобы уменьшить угрозу незаконного оборота оружия в Европейский Союз. Мы полностью доверяем им, поскольку они внедряют новые меры по мониторингу и отслеживанию этого огнестрельного оружия", - сказано в заявлении.

Между тем, Европол сообщил, что видит угрозу - распространение огнестрельного оружия и взрывчатых веществ в Украине может привести "к увеличению незаконного оборота огнестрельного оружия и боеприпасов в ЕС через установленные маршруты контрабанды или онлайн-платформы".

Эта угроза может даже возрасти после окончания конфликта, добавили в организации.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов ответил на заявление Европола о том, что есть признаки контрабанды оружия из Украины. Он сказал, что Украина ждет факты и доказательства торговли оружием и военными товарами на черном рынке.

Война в Украине продолжается уже 149-й день. "Страна" следит за происходящим 22 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 148-го дня войны. На Донбассе ситуация на фронте за сутки почти не изменилась. На юге россияне продолжали обстреливать Николаев и Никополь, а также разместили военную технику в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о намерении Украины завершить войну до зимы. НБУ вчера официально девальвировал гривну на 25% - до 36,6 грн за доллар.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему украинские власти резко опустили гривну и что будет с курсом дальше.