Секретарь СНБО Алексей Данилов ответил на заявление Европола о том, что есть признаки контрабанды оружия из Украины. Он сказал, что Украина ждет факты и доказательства торговли оружием и военными товарами на черном рынке.

Об этом он написал в Twitter.

"Ожидаем предметный разговор с официальными представителями Европола - с фактами и доказательствами относительно заявлений о якобы существующих случаях "торговли оружием и военными товарами на черном рынке" из Украины.

Максимально заинтересованы в быстром обмене информацией и мгновенном реагировании", - написал секретарь СНБО.

По его словам, сообщения о контрабанде появляются на фоне российской информационной спецоперации "MakZim", цель которой, как заявляет Данилов, прекращение поставок оружия Украине от союзников.

Напомним, глава Европола Катрин де Болле заявила, что в этой ситуации она больше всего опасается повтора конца войны на Балканах. После боевых конфликтов уже более тридцати лет оружие используется преступными группировками. И добавила, что Европол обеспокоен количеством оружия, которое поставляют в Украину западные союзники, опасаясь, что оно попадет в чужие руки.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 149-й день. "Страна" следит за происходящим 22 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 148-го дня войны. На Донбассе ситуация на фронте за сутки почти не изменилась. На юге россияне продолжали обстреливать Николаев и Никополь, а также разместили военную технику в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о намерении Украины завершить войну до зимы. НБУ вчера официально девальвировал гривну на 25% - до 36,6 грн за доллар.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему украинские власти резко опустили гривну и что будет с курсом дальше.