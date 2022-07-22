Алексей Данилов говорит, что ждет от Европола "доказательств". Фото: facebook.com/danilov.oleksiy

Секретарь СНБО Алексей Данилов ответил на заявление Европола о том, что есть признаки контрабанды оружия из Украины. Он сказал, что Украина ждет факты и доказательства торговли оружием и военными товарами на черном рынке.

Об этом он написал в Twitter.

"Ожидаем предметный разговор с официальными представителями Европола - с фактами и доказательствами относительно заявлений о якобы существующих случаях "торговли оружием и военными товарами на черном рынке" из Украины.

Максимально заинтересованы в быстром обмене информацией и мгновенном реагировании", - написал секретарь СНБО.

По его словам, сообщения о контрабанде появляются на фоне российской информационной спецоперации "MakZim", цель которой, как заявляет Данилов, прекращение поставок оружия Украине от союзников.

Секретарь СНБО Алексей Данилов ответил на заявление Европола

Секретарь СНБО Алексей Данилов ответил на заявление Европола

Напомним, глава Европола Катрин де Болле заявила, что в этой ситуации она больше всего опасается повтора конца войны на Балканах. После боевых конфликтов уже более тридцати лет оружие используется преступными группировками. И добавила, что Европол обеспокоен количеством оружия, которое поставляют в Украину западные союзники, опасаясь, что оно попадет в чужие руки.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 149-й день. "Страна" следит за происходящим 22 июля в обновляемом материале

Ранее мы подводили итоги 148-го дня войны. На Донбассе ситуация на фронте за сутки почти не изменилась. На юге россияне продолжали обстреливать Николаев и Никополь, а также разместили военную технику в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о намерении Украины завершить войну до зимы. НБУ вчера официально девальвировал гривну на 25% - до 36,6 грн за доллар. 

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны"

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему украинские власти резко опустили гривну и что будет с курсом дальше. 

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться