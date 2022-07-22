В Киеве разоблачены дельцы, которые торговали оружием, боеприпасами и наркотиками.

Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба Киевской городской прокуратуры.



По данным следствия, два гражданина незаконно хранили по адресам своего обитания значительное количество автоматического огнестрельного оружия, боеприпасы и наркотические средства.



По результатам проведенных оперативных закупок оружия и обысков на местах жительства и в автомобиле фигурантов правоохранители изъяли кустарно изготовленный пистолет для отстрела боевых патронов, револьвер, два запала для гранат марки УДО, два корпуса гранаты РГО, более 200 патронов разного калибра.



Также в ходе обысков изъято около 160 г амфетамина, 110 г измельченного вещества, похожего на каннабис, и принадлежности для взвешивания, средства для фасовки, мобильные телефоны и денежные средства.



Изъятые предметы и вещества отправлены на исследование. Злоумышленники задержаны. Обоим готовят сообщение о подозрении в совершении уголовных правонарушений. Решается вопрос об избрании меры в виде содержания под стражей. Устанавливаются каналы поступления оружия и наркотиков.





Ранее "Страна" писала, что в Киеве охранник ТРЦ вместе с сообщником торговал оружием.

Также мы сообщила, что в Киеве задержали торговцев оружием, у которых изъяли пистолеты, винтовки и гранаты.