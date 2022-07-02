В Киеве при процессуальном руководстве Голосеевской окружной прокуратуры разоблачили и задержали группу лиц, организовавших изготовление и сбыт особо опасного психотропного вещества на территории столицы, а также занимавшихся незаконным сбытом огнестрельного оружия и боеприпасов.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, жители столицы от 28 до 39 лет наладили схему по изготовлению и сбыту в особо крупных размерах психотропного вещества – амфетамина. В целях конспирации своей деятельности злоумышленники оборудовали нарколабораторию в гаражном боксе на территории Дарницкого района. Товар реализовывали через доверенных лиц оптовыми и розничными партиями.

Также желающие могли приобрести у членов группы оружие и боеприпасы. У фигурантов проведено 23 санкционированных обыска. Изъято лабораторное оборудование для изготовления психотропных веществ, около 1 кг амфетамина, каннабиса, прекурсоры, электронные весы, деньги. Также в ходе обысков изъято большое количество патронов разного калибра, автоматическое оружие типа АКС-74У, АК-47, гранаты типа Ф-1, РГД-5, РГН, средства подрыва типов УЗРГМ-2, УДЗ, пиротехнические средства, коммунистические знаки, флаг Российской Федерации и флаг с свастикой.

Пятеро участников группы задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании мер. Устанавливаются каналы поступления оружия и боеприпасов.

Ранее мы писали, что в парке Киева полиция "на горячем" задержала двух закладчиков, которые успели сделать 150 тайников с наркотиками. Ими оказались 33-летняя киевлянка и ее 22-летний сожитель.

Также в Киеве полиция разоблачила точку сбыта наркотиков, замаскированную под магазин брендовой одежды. При обыске оперативники нашли незаконные вещества на 500 000 гривен. Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.