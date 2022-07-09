В Германии нескольким женщинам подмешали так называемый "наркотик изнасилования" на вечеринке депутатской группы Социал-демократической партии, на которой присутствовал в том числе канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Об этом сообщает издание Tagesspiegel со ссылкой на попавшие в ее распоряжение сообщения из внутреннего чата СДПГ.

"Наркотиком изнасилования" (K.-o.-Tropfen) называют вещества, которые злоумышленники используют для того, чтобы сделать человека недееспособным - как правило, для совершения сексуального насилия.

По данным газеты, инцидент произошел в среду на вечеринке парламентской фракции СДПГ, в которой приняли участие порядка тысячи человек (помимо Шольца присутствовали депутаты, сотрудники бундестага и избирательных округов).

Лидер фракции СДПГ в бундестаге Матиас Мартин направил депутатам партии письмо, которое также оказалось в распоряжении газеты. В нем говорится, что на вечеринке "явно" имели место посягательства с применением "наркотиков изнасилования".

Сообщается, что по состоянию на утро субботы было зарегистрировано в общей сложности пять пострадавших. Они жаловались на на плохое самочувствие, головокружение и потерю памяти после вечеринки.

Уголовная полиция Берлина ведет расследование произошедшего.

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