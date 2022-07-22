В Бундестаге призывают отказаться от круговых поставок вооружения Украине и направлять тяжелое оружие Киеву напрямую.

Об этом глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман сказала в интервью Rheinische Post.

"Мы должны найти в себе мужество признать, что это (круговые поставки - Ред.) работает не так, как мы себе представляли, и соответственно должны вместо них перейти к прямым поставкам", - заявила Штрак-Циммерман.

До этого комитет Бундестага по обороне призвал канцлера Олафа Шольца как можно скорее созвать "Национальную конференцию по Украине", чтобы согласовать дальнейшие действия в рамках помощи Украине.

Напомним, в Германии модернизируют три десятка БМП "Marder" для круговых поставок оружия в Украину.

Также мы писали, что Германия сократила военную поддержку Украины, несмотря на обещания Шольца нарастить поставки.

Война в Украине продолжается уже 149-й день. "Страна" следит за происходящим 22 июля в обновляемом материале.

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