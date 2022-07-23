В распоряжении администрации американского президента Джо Байдена осталось шесть миллиардов долларов для военной помощи Украине.

Об этом пишет в Твиттере журналист Foreign Policy Джек Детч со ссылкой на представителей Белого дома.

Отметим, что финансовый год в США заканчивается 30 сентября. То есть, по идее, истратить эти средства нужно будет до этой даты.

Ранее сообщалось, что США выделят Украине новый пакет военной помощи на $175 миллионов. В рамках этого пакета поставят в Украину еще пять РСЗO HIMARS и 580 барражирующих боеприпасов Phoenix Ghost.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 150-й день. "Страна" следит за происходящим 23 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 149-го дня войны. На Донбассе идут бои практически позиционные с попытками продвижения РФ в районах Северска и Бахмута. В Херсонской области российские предприняли ряд контратак в районе Ингульца, который разграничивает область с Николаевской и Днепропетровской. Тем временем власти Украины анонсируют контрнаступление ВСУ на юге страны.

В Стамбуле было подписано соглашение по экспорту зерна из Украины и России и частичной деблокаде черноморских портов.

Также в пятницу на въезде в Украину изъяли украинский паспорт у главы Штаба обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана. В страну его не впускают под предлогом того, что документ аннулирован.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему украинские власти резко опустили гривну и что будет с курсом дальше.

Про бои в Херсонской области, снятие зерновой блокады, а также изъятие паспорта у Корбана рассказыывала Олеся Медведева в свежем выпуске блога "Ясно. Понятно".



