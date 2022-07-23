Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прокомментировала вопрос BILD TV о том, почему поставки оружия в Украину идут медленно.

"Мы не можем заменить танки по щелчку пальцев", - сказала министр.

"Никто в федеральном правительстве не обманывает своих европейских соседей", – заявила она, дав понять, что Германия помогает настолько, насколько позволяют ее возможности.

Также Бербок высказала мнение, что для Украины сейчас наиболее важны поставки артиллерии.

"Я несколько раз ясно дала понять, что мы должны обратить особое внимание на артиллерию, чтобы выяснить, как мы можем обеспечить дополнительную поддержку", - сказала глава МИД Германии.

Ранее мы писали, что обещанное немецким правительством оружие для Украины задерживается. Среди данных поставок есть и ЗРК Iris-T SLM.

Напомним, Греция заявляла, что задерживает свои поставки военной техники в Украину, так как Германия не выполняет условия "кругового обмена".

Также "Страна" сообщала, что в Бундестаге призывают перейти к прямым поставкам тяжелого вооружения Украине.

Война в Украине продолжается уже 150-й день. "Страна" следит за происходящим 23 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 149-го дня войны. На Донбассе идут бои практически позиционные с попытками продвижения РФ в районах Северска и Бахмута. В Херсонской области российские войска предприняли ряд контратак в районе Ингульца, который разграничивает область с Николаевской и Днепропетровской. Тем временем власти Украины анонсируют контрнаступление ВСУ на юге страны.

В Стамбуле было подписано соглашение по экспорту зерна из Украины и России и частичной деблокаде черноморских портов.

Также в пятницу на въезде в Украину изъяли украинский паспорт у главы Штаба обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана. В страну его не впускают под предлогом того, что документ аннулирован.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему украинские власти резко опустили гривну и что будет с курсом дальше.

Про бои в Херсонской области, снятие зерновой блокады, а также изъятие паспорта у Корбана рассказыывала Олеся Медведева в свежем выпуске блога "Ясно. Понятно".



