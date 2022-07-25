В понедельник, 25 июля, Украина получила от Германии первые три зенитные самоходные установки Gepard и несколько тысяч боеприпасов к ним.

Об этом сказал министр обороны Алексей Резников в время телемарафона.

По его словам, всего ожидается, что Украина получит 15 "Гепардов".

"Три уже сегодня заехали в Украину, и они уже в распоряжении Вооруженных сил", - сказал Резников.

Он добавил, что продолжаются переговоры по поставкам Украине танков Leopard и Abrams.

Gepard – многоцелевая система, способная прикрывать военные колонны на марше, наносить удары из засад, выполнять контроль обстановки и обстрелы летательных аппаратов, корректируя огонь.

Напомним, что о передаче "Гепардов" объявили еще в конце июня. Главной проблемой было малое количество снарядов. Заказы на них Германии пришлось искать на стороне. В итоге был найден независимый производитель в Норвегии.

В июле в Германии украинских военных начали обучать управлению самоходными зенитными установками Gepard.

Война в Украине продолжается уже 152-й день. "Страна" следит за происходящим 25 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 151-го дня войны. На фронте установилось некое затишье - со вспышками штурмовых действий и обстрелов на уже давно тлеющих участках. Британская разведка считает, что российские наступательные действия по-прежнему сосредоточены на Бахмутском направлении, но наступление идет медленно. Институт изучения войны предполагает, что россияне продвигаются ближе к Северску. Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что Херсонскую область освободят к сентябрю. А в разведке Британии сообщили, что РФ заявила о расширении целей "спецоперации", готовя почву к "референдумам" на юге Украины.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.