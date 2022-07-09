Боеприпасы к немецким самоходным артиллерийским установкам Gepard будут делать в Норвегии. Таким образом, решена главная проблема с этой техникой, которая препятствовала ее эффективной передаче Украине.

Об этом сообщает Spiegel.

О передаче было объявлено еще в конце июня. Главной проблемой было малое количество снарядов, заказы на которых Германии пришлось искать на стороне. Сначала снаряды были найдены в Южной Америке, но этот заказ был заблокирован произведшей их Швейцарией. Теперь найден независимый производитель в Норвегии.

Украине передается 30 единиц Gepard. Производитель систем уже обучает украинских солдат в Германии использованию установок, которые, как заявлено, будут использоваться в Украине для защиты городов и другой критической инфраструктуры.

Ранее министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявляла, что первых поставок в Украину обещанных Германией зенитных установок Gepard стоит ждать не раньше июля.

Тем временем война в Украине продолжается уже 136-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 135-го дня войны. Противник продолжил движение к трем городам Донецкой области - Славянску, Бахмуту и Северску. Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что война может завершиться до конца 2022 года.

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