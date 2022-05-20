Первых поставок в Украину обещанных Германией зенитных установок Gepard стоит ждать не раньше июля. Об этом сообщила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт в разговоре с украинским коллегой Алексеем Резниковым, передает dpa agency.

Напомним, что на днях глава МИД Украины Дмитрий Кулеба разругался с министром обороны ФРГ из-за задержки поставок зениток Gepard, к которым нет боеприпасов.

Gepard - немецкая зенитная самоходная установка. Предназначена для прикрытия сухопутных войск, уничтожения воздушных целей на наклонных дальностях от 100 м до 4 км и на высотах до 3 км, летящих со скоростью до 350-400 м/с, а также наземных (надводных) целей на дальности до 4500 метров с места, с короткой остановки и в движении. Эксплуатируется с 1976 года

Германия анонсировала передачу 50 зенитных установок Киеву 26 апреля. Однако 12 мая выяснилось, что Германия задерживает передачу Gepard Украине. По данным Welt, немецкое правительство не проинформировало Киев, что речь шла о том, что правительство Украины должно заказать Gepard у компании-производителя Krauss-Maffei Wegmann. Руководство Украины ориентировалось на то, что получит установки от германского правительства.

Война в Украине продолжается уже 86-й день. "Страна" следит за происходящим 20 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 85-го дня войны. Под Харьковом противник вел контратаки на ранее освобожденные украинскими силами села и засылал ДРГ. Не стихали бои в Луганской области, там враг пытается захватить Северодонецк и трассу Лисичанск-Бахмут. Продолжался выход украинских военных с территории завода "Азовсталь".

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