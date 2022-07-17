В Германии украинских военных начали обучать управлению самоходными зенитными установками Gepard
На немецких полигонах началось обучение украинских военных управлению самоходными зенитными установками Gepard.
Об этом сообщает немецкое издание RND.
Тренировки начались на полигонах вооруженных сил Германии в земле Шлезвиг-Гольштейн. На данный момент на обучении находятся не менее 100 военнослужащих украинской армии. Бойцы должны ознакомиться с самоходными зенитками Gepard и пройти артиллерийскую подготовку. При этом Бундесвер официально не подтверждает информацию о тренировках.
Gepard – это многоцелевая система, способная прикрывать военные колонны на марше, наносить удары из засад, выполнять контроль обстановки и обстрелы летательного аппарата, корректируя огонь.
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Напомним, министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявляла, что первых поставок в Украину обещанных Германией зенитных установок Gepard стоит ждать не раньше июля.
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