На немецких полигонах началось обучение украинских военных управлению самоходными зенитными установками Gepard.

Об этом сообщает немецкое издание RND.

Тренировки начались на полигонах вооруженных сил Германии в земле Шлезвиг-Гольштейн. На данный момент на обучении находятся не менее 100 военнослужащих украинской армии. Бойцы должны ознакомиться с самоходными зенитками Gepard и пройти артиллерийскую подготовку. При этом Бундесвер официально не подтверждает информацию о тренировках.

Gepard – это многоцелевая система, способная прикрывать военные колонны на марше, наносить удары из засад, выполнять контроль обстановки и обстрелы летательного аппарата, корректируя огонь.

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Напомним, министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявляла, что первых поставок в Украину обещанных Германией зенитных установок Gepard стоит ждать не раньше июля.

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