В июле стратеги-инвесторы из американской компании Columbia Threadneedle презентовали четыре сценария развития войны в Украине, каждый из которых будет иметь определенное влияние на рынки.

Об этом сообщает американское изадние Barron's.

Сценарий первый: статус-кво сохраняется.

Если интенсивность конфликта останется примерно на том же уровне, что и в последние недели, это может означать затянувшуюся войну в Украине.

"В этом сценарии рынки США и Европы могут ожидать более медленного роста при более жесткой общей инфляции, в основном из-за повышения цен на нефть", - сообщает издание.

По данным Columbia Threadneedle, при этом сценарии рынки США и Европы могут ожидать роста в 2023 году всего на 1,8% и 2,2% соответственно, тогда как рынки Азиатско-Тихоокеанского региона могут упасть на 0,3%.

Сценарий второй: Россия провоцирует обострение конфликта.

"Это не маловероятный сценарий: министр обороны России Сергей Шойгу на прошлой неделе приказал своим войскам активизировать боевые действия в Украине из-за ответных атак украинцев на оккупированных РФ территориях", - говорится в статье.

По оценкам Columbia Threadneedle, при такой эскалации фондовые рынки Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона в 2023 году могут упасть на 16,7% и 10,2% соответственно. При этом падение рынков США в следующем году прогнозируется всего на 2,2%.

Сценарий третий: вмешивается Китай.

Такой вариант развития событий считается "самым катастрофическим сценарием для мировой экономики". Инвесторы полагают, что если Китай решит стать более агрессивным в военном отношении, предоставив помощь России или воспользовавшись ситуацией, чтобы разжечь собственный конфликт, формальные ответные санкции против Пекина могут спровоцировать глубокую глобальную рецессию в 2023 году, тогда рынки Азиатско-Тихоокеанского региона упадут на колоссальные 34%, а рынки Европы и США почти на 27% и 20% соответственно. По мнению экспертов, причина кроется в том, что Китай теснее, чем РФ связан с мировой экономикой.

Сценарий четвертый: происходит деэскалация.

Этот вариант развития событий предусматривает, что РФ капитулирует или происходит смена режима, которая ведет к прекращению конфликта. В этот момент рынки США, Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона могут увидеть рост в 2023 году примерно на 3,6%, 8,7% и 11,3% соответственно.

Также отмечается, что риск рецессии экономики США высок, инвесторы ожидают, что ФРС определит ставку по федеральным фондам в 2-2,5% к концу года, восстановление ожидается в 2023 году. Что касается ЕС, то из-за перебоев с энергоресурсами рынки Европы могут уйти в более глубокую рецессию, чем рынки США.

Напомним, ранее президент Сербии давал свой прогноз по развитию войны в Украине. Он считает, что конфликт перерастет из регионального в глобальный.

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