Правительство Украины решило обратиться к США о предоставлении "газового ленд-лиза" для стабильного прохождения отопительного сезона. Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль.

По его словам, предстоящая зима будет самой сложной для Украины. Поэтому, необходимо искать "все возможные инструменты, чтобы быть готовыми к любым сценариям".

Напомним, в июне Украина начала переговоры о закупке американского газа для обеспечения отопительного сезона.

В ближайшее время Кабмин планирует снизить температурный минимум в квартирах во время отопительного сезона.

Тем временем "Нафтогаз" просит Кабмин выделить 150 млрд грн прямого финансирования на закупку газа для отопительного сезона. В противном случае - без проведения выплат по еврооблигациям и не получив отсрочку - компания может войти в дефолт уже сегодня.

Тем временем война в Украине продолжается уже 153-й день. "Страна" следит за происходящим 26 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 152-го дня войны. На Донбассе российские войска продолжали бои за прорыв к Северску и Бахмуту и штурм одной из крупнейших в Украине Углегорской ТЭС. "Власти" захваченных РФ районов Запорожской области заявили о планах провести "референдум" о присоединении к РФ в первой половине сентября. В Украину продолжало поступать все больше западной техники, которая может сыграть свою роль при контрнаступлении. Вчера Киев получил от Германии первые три зенитные самоходные установки Gepard, а Офис президента сообщил, что Польша передала Украине партию танков PT-91 Twardy.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, кого и почему поменяют в украинской власти в ближайшее время.