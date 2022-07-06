Из-за войны и нехватки энергоресурсов зимой в домах украинцев может стать значительно холоднее. Это будет сделано правительством в целях экономии энергоресурсов. Поэтому Кабинет министров Украины может установить минимум для температуры в отапливаемой квартире на уровне 16 градусов.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Как отмечают журналисты, снизить температурный минимум для жилых помещений с 18-20 до 16 градусов правительство может уже в ближайшее время.

Принять такое решение собирались на прошлой неделе, но, как сообщили источники в правительстве, еще не согласованы некоторые детали документа.

Напомним, мы писали о том, что Кабмин обязал "Нафтогаз" поставлять газ предприятиям тепловой коммунальной энергетики для горячего водоснабжения по 7,42 тыс. гривен/тыс. куб. К цене добавляется тариф на услуги по транспортировке природного газа и коэффициент, применяемый при заказе мощности на сутки вперед.

Ранее "Страна" разбиралась в том, почему украинцев уже сейчас пугают предстоящей "сверхсложной зимой" и что в Украине будет ближайшей зимой с отоплением.