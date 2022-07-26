"Нафтогаз" должен сегодня провести выплаты по еврооблигациям или же получить отсрочку, а поскольку ранее иностранные кредиторы отказались отсрочить выплаты, теперь "Нафтогаз" ждет разрешения на отсрочку от Кабмина.

Если согласование не произойдет, "Нафтогаз" войдет в дефолт.

Ранее сообщалось, что кредиторам "было настоятельно рекомендовано отклонить просьбу компании о приостановке выплаты долга на два года".

По мнению юристов, "Нафтогаз" не имеет проблем с деньгами и считается прибыльным предприятием. В результате кредиторы потребуют полного погашения по одному виду облигаций уже на этой неделе, а также дополнительной выплаты процентов по другому виду ценных бумаг.

Отметим, в июле 2022 года "Нафтогаз" должен полностью погасить свой 3-летний выпуск еврооблигаций (размещенный в 2019-м) на $335 млн и заплатить проценты (купоны).

Ранее "Страна" разбиралась, что значит угроза дефолта для "Нафтогаза" и как это скажется на отопительном сезоне.

Напомним, "Нафтогаз" просит Кабмин выделить 150 млрд грн прямого финансирования на закупку газа для отопительного сезона. В НАК заявляют, что привлечение таких крупных сумм на внешних и внутренних рынках сейчас практически невозможно, а потому предлагают правительству начать финансирование компании для закупки газа напрямую из бюджета.

Тем временем война в Украине продолжается уже 153-й день. "Страна" следит за происходящим 26 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 152-го дня войны. На Донбассе российские войска продолжали бои за прорыв к Северску и Бахмуту и штурм одной из крупнейших в Украине Углегорской ТЭС. "Власти" захваченных РФ районов Запорожской области заявили о планах провести "референдум" о присоединении к РФ в первой половине сентября. В Украину продолжало поступать все больше западной техники, которая может сыграть свою роль при контрнаступлении. Вчера Киев получил от Германии первые три зенитные самоходные установки Gepard, а Офис президента сообщил, что Польша передала Украине партию танков PT-91 Twardy.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, кого и почему поменяют в украинской власти в ближайшее время.