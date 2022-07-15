Иностранные кредиторы отказали "Нафтогазу" в отсрочке выплаты долга, о которой просила украинская компания.

Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, кредиторам "было настоятельно рекомендовано отклонить просьбу компании о приостановке выплаты долга на два года". Такую рекомендацию дала лондонская юрфирма Dechert, которую наняли заимодавцы.

По мнению юристов, "Нафтогаз" не имеет проблем с деньгами и считается прибыльным предприятием. В результате кредиторы потребуют полного погашения по одному виду облигаций уже на следующей неделе, а также дополнительной выплаты процентов по другому виду ценных бумаг.

Источники "Страны" в компании говорят, что погашение должно состояться 18 июля. По общепринятым правилам, после у "Нафтогаза" будет еще 10 дней на оплату до объявления дефолта.

Отметим, в июле 2022 года "Нафтогаз" должен полностью погасить свой 3-летний выпуск еврооблигаций (размещенный в 2019-ом) на $335 млн и заплатить проценты (купоны).

На текущий момент у НАКа в обращении три вида евробондов с такими сроками погашений:

2022 год (июль) - $335 млн;

2024 год - €600 млн;

2026 год - $500 млн.

Всего получается $1 435 млн или почти $1,5 млрд.

Что "Нафтогаз" просил у кредиторов:

еврооблигации-2022 и проценты (купоны) погасить не в июле этого года, как подразумевается графиком, а 19 июля 2024 года;

проценты (купоны) по еврооблигациям-2024 погасить 19 июля 2024 года;

проценты (купоны) по еврооблигациям-2026 выплатить 8 ноября 2024 года. Украинская компания пытается договориться об отсрочках по выплатам трех видов своих евробондов.

С тем, чтобы ничего не платить по ним в 2022-2023 годах. Таким образом, по данным "Страны", Нафтогаз хочет сэкономить деньги на закупку газа в условиях катастрофического роста цен на него в Европе. В случае если с кредиторами так и не удастся договориться, деньги придется просить у правительства, что усугубит и без того тяжёлое финансовое положение Украины.

Ранее в "Нафтогазе" сообщили, что под их контроль перейдут облгазы Фирташа.

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