Восьмой апелляционный суд Львова запретил очередную партию по обвинению в "пророссийскости".

Сегодня суд принял решение о запрете "Прогрессивной социалистической партии Украины" Натальи Витренко (матери главы НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко).

ПСПУ была создана в 1996 году, ее возглавляла Наталья Витренко.

Напомним, что ранее, что ранее суд запретил деятельность коалиции партий "Левая оппозиция". Ее лидерами были экс-глава Компартии Петр Симоненко и глава ПСПУ Витренко.

Ранее также сообщалось, что суд запретил "Социалистическую партию Украины", партии "Левая оппозиция", "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливости и развития", "Наши", "Государство" и "Блок Владимира Сальдо", "Партию Петра Симоненко", ОПЗЖ и партию Шария.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 120-й день. Мы следим за происходящим 23 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.