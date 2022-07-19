На фоне подготовки к отопительному сезону Кабмин принял решение, согласно которому "Нафтогаз" продолжит поставлять газ производителям тепла по 7,40 грн за кубометр.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль у себя в Телеграм-канале.

"То есть цена остается неизменной для всех теплокоммунэнерго, что позволит местным властям не повышать тарифы ни на тепло, ни на горячую воду", - заявил премьер.

Фиксированная цена газа остается до 31 мая 2023 года.

Тем временем сегодня Раде не хватило 6 голосов для утверждения моратория на повышение тарифов на газ и тепло во время войны.

Ранее "Страна" подробно писала о том, грозит ли "Нафтогазу" дефолт, а украинцам зима без отопления.

Напомним, что недавно "Нафтогаз" обратился к держателям своих еврооблигаций с предложением отсрочить выплаты процентов на два года. Впрочем, такой отсрочки НАК пока не получил. И шансы договориться с кредиторами призрачные.

Инвестфонды уже дали совет держателям бумаг "Нафтогаза" - не идти на уступки. Фактически это значит, что если держатели бумаг не согласятся на реструктуризацию, то "Нафтогаз" либо должен будет найти деньги и заплатить по прежним условиям, либо объявить дефолт.

Также в Кабмине прогнозируют новую волну внутренних переселенцев накануне отопительного сезона.

Как писала "Страна", война в Украине продолжается уже 146-й день. "Страна" следит за происходящим 19 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 145-го дня войны. На фронте в последние дни возросла активность по двум направлениям - в районе Северска и трассы Донецк–Константиновка. Сергей Шойгу поручил войскам РФ попытаться уничтожить украинское вооружение большой дальности. Валерий Залужный заявил, что ВСУ благодаря в том числе американским РСЗО HIMARS стабилизировали ситуацию на фронте. Главы МИД ЕС согласовали седьмой пакет антироссийских санкций, в него вошел запрет на покупку российского золота.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.