Верховная Рада не поддержала во втором чтении законопроект, который запрещает повышать тарифы на газ и тепло во время военного положения и еще полгода после его отмены.

"За" проголосовали 220 депутатов при 226 необходимых, сообщает Алексей Гончаренко.

Теперь документ отправлен на доработку с сокращенными сроками.

Целью законопроекта является введение моратория на повышение цен и тарифов на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения, а также закрепление гарантий и компенсации разницы в тарифах субъектам рынка.

Отметим, что в первом чтении документ был принят с правом "Нафтогаза" забирать коммунальное имущество за долги. Эту норму просили отменить в Ассоциации городов Украины.

Также недавно "Нафтогаз" обратился к держателям своих еврооблигаций с предложением отсрочить выплаты купонов на два года.

"Страна" разбиралась, грозит ли "Нафтогазу" дефолт, а украинцам зима без отопления.

Война в Украине продолжается уже 146-й день. "Страна" следит за происходящим 19 июля в обновляемом материале.

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