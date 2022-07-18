Верховная Рада запретила на период действия военного положения принудительно взимать с физического лица задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

В первом чтении за законопроект проголосовало 287 нардепов.

Законопроект №7531 о запрете на период действия военного положения принудительного исполнения решений о взыскании с физического лица задолженности за жилищно-коммунальные услуги голосовался за основу.

Ранее "Страна" писала, что Рада поддержала ускоренное рассмотрение закона о льготах для поляков в Украине.

Также Рада запретила призыв на военную службу родственников погибших и пропавших без вести на войне против РФ.

Тем временем война в Украине продолжается уже 145-й день. "Страна" следит за происходящим 18 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 144-го дня войны. В Генштабе сообщили, что ВСУ отбили попытку войск РФ взять Берестовое и Белогоровку и атаки противника в направлении Северска. В США предположили, что Кремль приказал силам РФ взять под контроль всю Харьковскую область, но оценили вероятность такого сценария как "чрезвычайно низкую". Представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Украина намерена наносить удары по военным целям в Крыму. А Алексей Арестович сказал, что Крымский мост станет объектом украинских атак, "как только появится техническая возможность".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как живут в Европе украинские беженцы на пятом месяце войны.