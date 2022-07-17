Закон о запрете на принудительное взыскание задолженностей за жилищно-коммунальные услуги в очередной раз внесен в повестку дня Верховной Рады. Таким образом, депутаты попытаются преодолеть вето президента, наложенное в мае.

Попытки провести этот закон ("О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности частных исполнителей и принудительном исполнении судебных решений, решений других органов (должностных лиц) в период действия военного положения") через парламент предпринимались неоднократно. В последний раз Верховная Рада поддержала его в начале мая. Но президент Украины тут же наложил на него вето, указав, что в нем нет четких механизмов и критериев прописанных положений и субъектов.

Теперь парламент намерен преодолеть вето президента, рассмотрев его замечания и предложив закон в новой редакции.

Ранее мы писали, что комитет Верховной Рады одобрил законопроект, который защитит участников боевых действий от коллекторов.

Также "Страна" сообщала, что в Верховную Раду внесли законопроект о штрафах для нарушителей комендантского часа.