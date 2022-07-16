В поддержку предложения главы Министерства внутренних дел Украины Дениса Монастырского в Верховной Раде появился законопроект о штрафах нарушителям комендантского часа.

Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

За первое нарушение предполагается штраф от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 510 грн до 850 грн).

За второе - от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1 тыс. 700 грн до 3 тыс. 400 грн).

Авторами законопроекта выступили в том числе "слуги народа".

Ранее мы писали, что в Киеве вручили 219 повесток мужчинам, которые во время комендантского часа отдыхали в ночных клубах.

Также "Страна" сообщала, что в Киевской области станут проводить рейды для проверки соблюдения комендантского часа.

Война в Украине продолжается уже 143-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 142-го дня войны. В Генштабе сообщали, что бои велись в Донецкой области и все попытки наступления россиян были отбиты. К юго-западу от Донецка в районе Угледара активизировались штурмовые действия противника, которых там давно не было. Также вчера под обстрелы попали учебные заведения в Харькове, Николаеве и Днепропетровской области. Тем временем министр обороны Алексей Резников предрек контрнаступление ВСУ уже в этом году.

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