Из-за того, что не все украинцы соблюдают режим комендантского часа, нужно ввести штрафы за его нарушение.

Такое мнение высказал министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире телемарафона в понедельник, 4 июля.

Комендантский час в Украине пока не собираются отменять, рассказал министр внутренних дел страны. Даже на территориях, где уже не ведутся боевые действия. Однако правоохранители считают, что нужно серьезнее следить за его соблюдением и ввести дополнительные меры.

"Не все соблюдают условия комендантского часа, и это вопрос к нашим законодателям, чтобы была установлена надлежащая ответственность за нарушение. Речь об административной ответственности", - сказал он.

Монастырский подчеркнул, что комендантский час - не прихоть, а вопрос безопасности, это мера, необходимая для борьбы с диверсионными группами врага.

Ранее "Страна" писала, что в Броварах нарушителю комендантского часа автоматной очередью прострелили ноги.

Также мы рассказывали, что в Киеве вручили 219 повесток мужчинам, которые во время комендантского часа отдыхали в ночных клубах.