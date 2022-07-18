В Раде включили в повестку дня, и проголосовали за сокращение сроков рассмотрения законопроект №7550 про особые гарантии для граждан Польши. "За" проголосовали 315 народных депутатов.

Впереди - голосование за первое чтение, "но не сегодня", сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Законопроект позволит гражданам Польши свободно работать, учиться и получать медпомощь на уровне с украинцами., сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Также граждане Польши смогут легально находиться на территории Украины на протяжении 18 месяцев.

Законопроект об особом статусе поляков в Украине Зеленский анонсировал еще в мае, но никаких подробностей о законопроекте тогда не сообщалось.

Тогда отсутствие конкретики объясняли тем, что над законопроектом еще работают.

Ранее "Страна" публиковала подробности законопроекта Зеленского о льготах для граждан Польши в Украине.

Граждане Польши во время их пребывания в Украине получат право на следующие льготы:

трудоустройство без разрешения на применение труда иностранцев и лиц без гражданства;

государственную регистрацию как налогоплательщика и получение регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

социальную защиту, включающую право на обеспечение в случае полной, частичной или временной потери трудоспособности;

ведение хозяйственной деятельности на тех же условиях, что и граждане Украины;

получение образования на уровне с гражданами Украины, в том числе за счет средств госбюджета;

социальные выплаты согласно законодательству Украины;

получение помощи из Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью на тех же условиях, что и граждане Украины;

медицинское обслуживание на тех же условиях, что и граждане Украины.

Ранее мы писали, что Польша больше не будет выплачивать украинским беженцам ежедневное пособие.

Также "Страна" сообщала, что власти Польши лишили беженцев из Украины бесплатного проезда в поездах.

Тем временем война в Украине продолжается уже 145-й день. "Страна" следит за происходящим 18 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 144-го дня войны. В Генштабе сообщили, что ВСУ отбили попытку войск РФ взять Берестовое и Белогоровку и атаки противника в направлении Северска. В США предположили, что Кремль приказал силам РФ взять под контроль всю Харьковскую область, но оценили вероятность такого сценария как "чрезвычайно низкую". Представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Украина намерена наносить удары по военным целям в Крыму. А Алексей Арестович сказал, что Крымский мост станет объектом украинских атак, "как только появится техническая возможность".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как живут в Европе украинские беженцы на пятом месяце войны.